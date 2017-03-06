經典賽》A組荷、韓最熱門 外媒看好台灣當黑馬

台灣隊被評有機會當A組黑馬。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽將在今晚正式開打，A組賽事於南韓首爾高尺巨蛋展開，有外媒分析，南韓在2009年第二屆與冠軍失之交臂，挾帶12強奪冠，今年拚冠勢在必得；雖然A組以南韓、荷蘭最被看好晉級，曾在2013年擠下南韓前進決賽的台灣被視為黑馬，至於陣容裡不乏大聯盟球員的以色列要擋住韓、荷機會不大。

外媒《SPORTS ON EARTH》分析2017年經典賽各組，台灣所在的A組，南韓在2015年9月起為經典賽籌備球場，今年首次舉辦野心勃勃，他們還在2006年打入四強，2009年和日本爭冠。荷蘭2013年名列四強，是A組最大熱門，不過2013年台灣以些微差距擠下南韓，被視為A組黑馬，今年才加入經典賽的以色列，陣容裡有戴維斯（Ike Davis）、弗德（Sam Fuld）、馬奇斯（Jason Marquis）等大聯盟球員，但抵擋南韓和荷蘭的機會不大。

其他組別的熱門，B組以棒球強權日本、古巴出線，澳洲和中國要衝擊這2隊難度高，日、古一戰也是最備受矚目的戰役之一，C組則是大聯盟球員集中營的多明尼加和美國，哥倫比亞有可能成為黑馬，D組則是波多黎各和委內瑞拉，牛棚板凳深度夠的墨西哥也有機會衝擊決賽。