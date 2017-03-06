經典賽》A組荷、韓最熱門 外媒看好台灣當黑馬
2017/03/06 12:21
台灣隊被評有機會當A組黑馬。（特派記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽將在今晚正式開打，A組賽事於南韓首爾高尺巨蛋展開，有外媒分析，南韓在2009年第二屆與冠軍失之交臂，挾帶12強奪冠，今年拚冠勢在必得；雖然A組以南韓、荷蘭最被看好晉級，曾在2013年擠下南韓前進決賽的台灣被視為黑馬，至於陣容裡不乏大聯盟球員的以色列要擋住韓、荷機會不大。
外媒《SPORTS ON EARTH》分析2017年經典賽各組，台灣所在的A組，南韓在2015年9月起為經典賽籌備球場，今年首次舉辦野心勃勃，他們還在2006年打入四強，2009年和日本爭冠。荷蘭2013年名列四強，是A組最大熱門，不過2013年台灣以些微差距擠下南韓，被視為A組黑馬，今年才加入經典賽的以色列，陣容裡有戴維斯（Ike Davis）、弗德（Sam Fuld）、馬奇斯（Jason Marquis）等大聯盟球員，但抵擋南韓和荷蘭的機會不大。
其他組別的熱門，B組以棒球強權日本、古巴出線，澳洲和中國要衝擊這2隊難度高，日、古一戰也是最備受矚目的戰役之一，C組則是大聯盟球員集中營的多明尼加和美國，哥倫比亞有可能成為黑馬，D組則是波多黎各和委內瑞拉，牛棚板凳深度夠的墨西哥也有機會衝擊決賽。
相關新聞
- 經典賽直擊》郭俊麟先發對以色列 郭總：他狀況最好
- 經典賽》台灣隊拚晉級 中市府號召球迷集氣加油
- 經典賽》今對決以色列 南韓教頭：他們比預期還強
- 經典賽直擊》壓制荷蘭華麗打線的關鍵 尚武教頭：攻擊內角
- 經典賽》遭轟逆轉砲 荷蘭熱身賽不敵尚武
推薦新聞
-
NBA》尤利斯關鍵三分球 太陽109：106氣走塞爾提克2017/03/06 13:23
-
經典賽直擊》首次征戰 江少慶很興奮（影音）2017/03/06 12:36
-
NBA》史上最矮跳球 湯瑪斯撥贏尤利斯（影音）2017/03/06 12:31
-
HBL》老大精神不滅！ 曼巴魂注入MVP獎盃2017/03/06 12:08
-
中職》台日對抗賽功臣 賽格威自辦熱身賽先發2017/03/06 11:57