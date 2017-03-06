NBA》史上最矮跳球 湯瑪斯撥贏尤利斯（影音）
2017/03/06 12:31
〔體育中心／綜合報導〕跳球一般認為是高個球員的專利，不過今天太陽與塞爾提克一戰，卻上演「史上最矮跳球」戲碼，影片也立即登上各大媒體。
第2節還剩5分鐘，5呎10吋（約175公分）的太陽後衛尤利斯（Tyler Ulis）與5呎9吋（約175公分）的塞爾提克「矮腳虎」湯瑪斯（Isaiah Thomas）進行跳球，形成一個場上最矮球員跳球的有趣畫面，最後由湯瑪斯將球撥到自己隊友手上。
此役，湯瑪斯攻下35分5助攻，尤利斯則進帳20分，最終太陽靠著尤利斯的絕殺3分彈以109：106收下勝利。
湯瑪斯（中）。（美聯社）
尤利斯（左）。（美聯社）
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