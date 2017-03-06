經典賽直擊》郭俊麟先發對以色列 郭總：他狀況最好
2017/03/06 11:57
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕2017年第4屆世界棒球經典賽，明天中午台灣隊首戰以色列，這一戰相當關鍵，若贏球，晉級8強將增添籌碼，台灣隊尚未公布先發投手人選，不過，總教練郭泰源說，「郭俊麟是目前陣中狀況最好的投手。」台以大戰先發投手應該就是郭俊麟。
可望對以色列之戰先發，郭俊麟語氣一派輕鬆，「可以啊，丟哪一場都沒問題。」對於以色列打者的了解，郭俊麟說，今天才會看情蒐影帶，所以還沒有很明確，以色列類似中南美洲打法，就照自己節奏去投，「他們好像比較不會打縱向變化球，是一支比想像中強的球隊，畢竟可以打到這裡（經典賽）。」
備戰經典賽，郭俊麟表示，照自己短期比賽調整方式，盡量做爆發力的訓練，練的量不像在職棒球隊這麼多；經典賽有投球數限制，如果明天登板對以色列，郭俊麟說，盡量能節省投球數當然是最好的，就看教練團是怎麼安排。
郭俊麟練投。（特派記者陳志曲攝）
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