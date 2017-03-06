中職》台日對抗賽功臣 賽格威自辦熱身賽先發
2017/03/06 11:57
賽格威。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者徐正揚／屏東報導〕Lamigo桃猿今天下午1點繼續屏東安排熱身賽，由洋投賽格威先發對天津獅，這是他自2017中職日職對抗賽第1場中繼4局後首次出賽，猿隊先發名單如下：
第1棒 右外野 陽耀勳
第2棒 中外野 詹智堯
第3棒 左外野 鍾承祐
第4棒 一壘 朱育賢
第5棒 ＤＨ 楊岱均
第6棒 游擊 林承飛
第7棒 三壘 梁家榮
第8棒 二壘 翁克堯
第9棒 捕手 嚴宏鈞
投手 賽格威
Lamigo對天津熱身賽先發名單。（記者徐正揚攝）
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