中職》台日對抗賽功臣 賽格威自辦熱身賽先發

2017/03/06 11:57

賽格威。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／屏東報導〕Lamigo桃猿今天下午1點繼續屏東安排熱身賽，由洋投賽格威先發對天津獅，這是他自2017中職日職對抗賽第1場中繼4局後首次出賽，猿隊先發名單如下：

第1棒　右外野　陽耀勳

第2棒　中外野　詹智堯

第3棒　左外野　鍾承祐

第4棒　一壘　朱育賢

第5棒　ＤＨ　楊岱均

第6棒　游擊　林承飛

第7棒　三壘　梁家榮

第8棒　二壘　翁克堯

第9棒　捕手　嚴宏鈞

投手　賽格威

Lamigo對天津熱身賽先發名單。（記者徐正揚攝）

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