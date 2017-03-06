中職》台日對抗賽功臣 賽格威自辦熱身賽先發

賽格威。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／屏東報導〕Lamigo桃猿今天下午1點繼續屏東安排熱身賽，由洋投賽格威先發對天津獅，這是他自2017中職日職對抗賽第1場中繼4局後首次出賽，猿隊先發名單如下：

第1棒 右外野 陽耀勳

第2棒 中外野 詹智堯

第3棒 左外野 鍾承祐

第4棒 一壘 朱育賢

第5棒 ＤＨ 楊岱均

第6棒 游擊 林承飛

第7棒 三壘 梁家榮

第8棒 二壘 翁克堯

第9棒 捕手 嚴宏鈞

投手 賽格威

Lamigo對天津熱身賽先發名單。（記者徐正揚攝）