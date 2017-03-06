HBL》老大精神不滅！ 曼巴魂注入MVP獎盃

松山高中高國豪以及女子組普門中學羅培甄高捧布萊恩MVP獎座。（NIKE提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕HBL男子組松山高中高國豪以及女子組普門中學羅培甄因出色的場上發揮帶領隊伍奪冠，展現「這個我來」奮戰態度，拿下2017年HBL最有價值球員獎項，兩人高舉布萊恩MVP獎盃（Kobe Bryant Trophy）。

為延續布萊恩傳奇並啟發更多年輕高中球員無懼挑戰，2017年首度以布萊恩之名，頒發HBL最有價值球員獎項布萊恩獎盃（Kobe Bryant Trophy）給在場上熱情奮戰、展現「曼巴精神」的參賽球員，以此勉勵更多熱愛籃球的年輕人全力以赴，實現籃球夢想。

NIKE也公布獎盃設計靈感來源，源自2006年布萊恩獨得81分之役，他以一貫的自信與霸氣步下球場，伸出右手食指指向天空的經典手勢，勾勒出獎盃姿勢。

金屬打造的古銅金獎盃以3D雷射重現當天布萊恩榮耀時刻，底座則刻上由「曼巴精神」所發展出的五個道義－「熱情」、「執著」、「嚴厲」、「回擊」以及「無懼」，透過以充滿氣勢的書法字體傳遞「曼巴精神」的意境，鼓勵高中球員勇於挑戰、追求卓越。