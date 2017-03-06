NBA》魏少吃T又惡犯 柯瑞弟率小牛力退雷霆（影音）
2017/03/06 13:20
〔記者石毓琪／綜合報導〕雷霆一哥魏斯布魯克連續4場轟破40大關，今天踢館小牛卻踢到鐵板，技術犯規、惡意犯規都找上門，小牛在柯瑞弟（Seth Curry）22分、老將諾威斯基（Dirk Nowitzki）18分領銜下，104：89氣走雷霆笑納2連勝。
魏斯布魯克首節就拿下14分，包辦雷霆一半的分數，助隊1分緊咬小牛，但他次節熄火掛蛋，反而是柯瑞出線，最後3分鐘拿下8分，將比數拉開10分差。
易籃後雷霆投籃失準，魏少不滿被吹進攻犯規，朝裁判丟球，再吃一次技術犯規，小牛乘勝追擊，柯瑞帶起小牛連續3波外線，將差距再擴大到20分，第三節剩下4分半，魏少和柯瑞起衝突，並推倒巴恩斯（Harrison Barnes）吞下一級惡意犯規，末節雷霆打出一波7：0，但落後幅度太大，15分差苦吞3連敗。
此役柯瑞拿下22分，近6戰有5場得分破20分，是贏球最大功臣；諾威斯基18分12籃板，不但追平個人本季最多籃板，再20分就能達成3萬分里程碑。巴恩斯、諾埃爾（Nerlens Noel）也各有17分、13分表現。
雷霆以魏斯布魯克29分全場最高，得分都集中在一、三節，其餘兩節盡墨，雷霆進攻還倚重在2位中鋒亞當斯（Steven Adams）、坎特（Enes Kanter）身上，他們分別貢獻19分5籃板和16分10籃板。
小柯瑞攻下22分，率領小牛擊敗雷霆。（美聯社）
魏斯布魯克（右）。（美聯社）
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