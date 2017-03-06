經典賽直擊》和郭俊麟組雙先發戰以色列 陳冠宇準備好了

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕經典賽明天台灣對首戰以色列，可望推出郭俊麟先發，接替登板投球的第一人選是左投陳冠宇，兩大旅日投手攜手全力為台灣隊搶勝。

昨天熱身賽陳冠宇並未出賽，他說，仍有持續做重量續練維質狀態。陳冠宇表示，明天應該會上場，就把自己準備好給教練使用，今天下午或晚上會看以色列情蒐資料，他們大致就是小聯盟球隊，美式風格。

明天對以色列之戰很關鍵，陳冠宇說，第一戰壓力大，只能贏不能輸，會隨時做好準備，上場就是一球一球投，每一球投得完美，拿出最好的狀態，「上投手丘，比賽開始一瞬間，腎上腺素就會上升，雞皮疙瘩就會起來。」

旅日雙投陳冠宇（左）、郭俊麟將組成雙先發戰以色列。（特派記者陳志曲攝）

陳冠宇練球。（特派記者陳志曲攝）