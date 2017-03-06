經典賽直擊》首次征戰 江少慶很興奮（影音）
2017/03/06 12:36
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕除了旅日投手郭俊麟和陳冠宇組成「雙先發」對戰以色列，旅美投手江少慶也有可能以中繼角色登板投球，他說，「第一次打經典賽，比較興奮，但還是以平常心面對比賽。」
去年江少慶在印地安人1A出賽27場都是先發，戰績8勝12敗、防禦率3.96，152.1局投球飆出92K，另有26次四壞保送，以及15次觸身球，每局被上壘率1.15。
經典賽江少慶角色有可能從熟悉的先發轉調中繼，他說，調整方式不太一樣，不過這幾天還滿適應的，不管先發還是中繼，就盡力去投。
對於以色列打者，江少慶表示，還在努力研究對方打者的弱點，球是圓的，還是要看當天狀況，每一棒都要專心對決。
江少慶。（特派記者陳志曲攝）
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