MLB》自覺火力不足 瘋邦：2成打擊率是投手本份

瘋邦對打擊自我要求甚高。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人強投豪打「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）春訓至今三度登板先發，但尚未獲得打擊機會，自覺去年火力降溫的他，誓言本季要重返兩成打擊率。

「上季的安打量還可以，但我打擊機會也比較多啊。」瘋邦說，去年共86打數為生涯新高，但安打、全壘打產量沒能提升，打擊率下滑至1成86，近3年首度跌破兩成，銀棒獎拱手讓給小熊王牌阿里耶塔（Jack Arrieta）沒能達成三連霸。

「如果能把打擊率維持在兩成以上，才會覺得有盡到身為投手的本分。」瘋邦說，他在2014年時打擊大爆發，單季17安4轟15打點及2成58打擊率皆寫生涯新高，隔年推進至19安5轟，打擊率維持在2成47。

瘋邦今對皇家先發3局失1分責失，挨3安飆4K另有1保送。巨人投手群目前尚未於比賽中上場打擊，但已加快賽前練習節奏，近日有望上場打擊。