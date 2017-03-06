經典賽直擊》首戰以色列 大師兄：投手戰力不錯
2017/03/06 12:48
林智勝練球。（特派記者陳志曲攝）
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕經典賽台灣隊隊長「大師兄」林智勝，今天練球結束集合全隊精神喊話，他說，「明天比賽就要開打了，大家準備那麼久，既然做了就不要後悔。」
林智勝表示，從12月集訓開始，目標就是明天開打的比賽，現在已經沒有退路，不管輸贏都是大家一起的，大家一起努力，做好自己該做的事情。
林智勝笑說，這應該是他最後一次集合全隊講話了，明天起就不會再有，畢竟有些東西講多了也不好，他提到，有請練習生向大家講話，他們從旁觀察球隊，想法和看東西角度不同。
明天首戰以色列，林智勝認為，以色列投手戰力不錯，且他們有5名左投，在台灣，打者較少碰到左投，比較難適應，無論如何就是盡力去打。
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