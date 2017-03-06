網球》盧彥勳男單排名升至61 謝淑薇女單維持百名內

ATP（國際職業網球協會）公布世界男單最新排名，台灣一哥盧彥勳上升2名排第61。（資料照，美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕 ATP（國際職業網球協會）今公布世界男單最新排名，球王依舊是由剛拿下杜拜網球錦標賽金盃，也是今年首冠的「英國希望」穆雷（Andy Murray），台灣一哥盧彥勳則上升2名排名第61名。

WTA（女子職業網球協會）公布世界女單最新排名，台灣網球一姊謝淑薇依舊排在百名內。（資料照，記者黃志源攝）

穆雷。（資料照，法新社）

WTA（女子職業網球協會）也公布本週最新世界排名，單打世界排名前10一樣維持不變，美國女網名將小威廉絲（Serena Williams）以積分7780分續當球后，台灣女單一姊謝淑薇則依舊維持在百名內，但從第98稍微退步至第100，張凱貞則排名第118；雙打部分，拆夥的詹家姊妹詹皓晴、詹詠然，世界排名依舊是第15、16名。

小威廉絲。（資料照，歐新社）