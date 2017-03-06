經典賽直擊》胡金龍出征 盼全世界看到台灣棒球

台灣隊胡金龍在練習後接受媒體訪問。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕胡金龍扛台灣隊開路先鋒，扮演球隊攻勢發動機角色，胡金龍說，這是他第2次打經典賽，上一次參賽是第一屆經典賽，當時他才20歲出頭，還年輕，一心想拚上大聯盟，現在他回台打球，想為國家多做一點事，希望經典賽能打出好成績，讓全世界看到台灣有很多棒球好手。

明天首戰以色列，胡金龍認為，一場比賽交手雙方對彼此不認識，輸贏很難說，短期比賽很難大量得分，應該還是以防守為主，投手穩定性很重要。

過去胡金龍曾在大聯盟打滾多年，曾效力大都會，和以色列當家第4棒戴維斯（Ike Davis）當過隊友，胡金龍說，戴維斯是他在大都會陣中最好的隊友，兩人常聊彼此國家的棒球文化，不過明天在場上拚的就是球技，展現國家的棒球實力。