經典賽直擊》南韓以色列開幕戰 「韓國柯P」開球

「韓國柯P」朴元淳。（資料照，歐新社）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕2017年第4屆世界棒球經典賽，今天南韓對以色列之戰揭開序幕，由首爾市長朴元淳擔任開球嘉賓。

現年60歲的朴元淳，人權律師出身，投身社會運動長達20餘年，沒有政治經歷的他，2011年以無黨派候選人身分拿下53%選票，當選首爾市長，2014年連任，政治素人崛起歷程和現任台北市長「柯P」柯文哲很類似，台媒以「韓國柯P」來稱朴元淳。