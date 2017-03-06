HBL》南山連霸飲恨 明年靠三巨頭捲土重來

吳沛嘉（左）。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者林宗偉／新北報導〕105學年度HBL冠軍賽「雙山會」昨由松山高中封王畫下句點，未能連霸的南山高中儘管黯然，下學年陣中仍有204公分長人吳沛嘉、控衛陳又瑋、前鋒張鎮衙等U18亞青好手坐鎮，將成為高三生的3人，會是球隊捲土重來的基石。

「輸球讓我們學到很多，在這種越關鍵的比賽，除了做好防守，最重要的是不要怕，要敢進攻。」南山高中總教練許時清表示，對松山開賽不久，包括李家慷、張鎮衙就陷入犯規麻煩，使得子弟兵心情波動，不只防守上溝通受到影響，其他人進攻也跟著亂了手腳。

許時清表示，相較去年在不被看好狀況下擊敗松山封王，今年成為媒體焦點，說沒有連霸壓力是騙人的，從昨天比賽結果來看，不只球員受到影響，自己也沒能扮演好舵手角色。

正在國體大研究所鑽研運動心理學領域的許時清表示，比賽場上瞬息萬變，如何在兵荒馬亂下，適時、適當地給予球員方向及鼓勵，絕對是門大學問；不過他也認為，輸球對南山來說未嘗不是好事，這讓球員更有動力鞭策自己，而不是教練團得像獅子一樣在後面追著他們跑。

許時清指出，在李家慷等人畢業後，吳沛嘉、陳又瑋以及新隊長張鎮衙當然就躍居為核心，只是如何讓其他綠葉稱職發揮，是更重要的課題，也才能確保主力球員進攻當機時，球隊仍能正常運作。

張鎮衙。（資料照，記者劉信德攝）

陳又瑋（右）。（資料照，記者林正堃攝）