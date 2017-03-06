NBA》卡塔基雙塔聯手首勝 鵜鶘擊敗爐主湖人

卡森斯奪轉隊後首勝。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕卡森斯（DeMarcus Cousins）加盟鵜鶘之後一勝難求，今攻下26分、15籃板，A.戴維斯也挹注全場最高31分，聯手助鵜鶘以105：97擊敗湖人，收下本季第25勝，離西部第八的金塊還有3.5場勝差。

鵜鶘曾於2日擊敗活塞，但當時卡森斯因為吞下本季第18次技術犯規遭禁賽，此役僅是「卡塔基雙塔」卡森斯和A.戴維斯聯手的第一勝。

面對西部爐主湖人，鵜鶘打得並不輕鬆，上半場陷入4分落後，所幸第三節打出28：14的反攻，將領先分數拉開至雙位數奠定勝基，其中控衛哈勒戴（Jrue Holiday）攻下20分、12籃板，成為球隊重要的第三得分點，也是鵜鶘獲勝的關鍵。

湖人楊恩（Nick Young）攻下全隊最高的19分，仍無法力挽狂瀾，湖人吞下明星賽後的七連敗，包括主場五連敗，戰績19勝44敗，穩居西部爐主寶座。

楊恩奪湖人全隊最高分。（美聯社）