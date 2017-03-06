HBL》普門女籃奪冠 高雄選手竟要出走北部

普門昨拿下HBL冠軍。（記者林正堃攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕普門中學女子籃球隊勇奪HBL冠軍，在各界慶賀之際，卻驚傳疑似無預警中止與七賢國中的合作關係，七賢只好改與淡水商工策略聯盟，已在招生海報明確公告，高雄選手外流將成定局，但教育局事先毫無所悉，聲稱：「將了解事情原委，居中協調！」普門中學強調，還要了解中止合作關係的原委。

行政院體育運動發展委員會委員余政憲強調，高雄優秀選手外流日益嚴重，教育局必須拿出明確的解決方案，主動且積極介入協調，不能毫無作為、放任學校自生自滅，尤其七賢女籃隊曾在國中籃球甲組聯賽，榮獲2次冠軍、4次亞軍、1次季軍，堪稱高雄最優質的國中甲組女籃隊，教育局務必留住優秀選手。

七賢國中表示，三好體育協會前年代表普門提出合作方案，希望七賢將畢業選手送到普門中學高中部，因此103及104學年度畢業生各有2人安排到普門就讀，也就是這次奪冠的12名成員中的陳孟欣、梁瑜玲、陳郁婷、張綵彤。

不料，七賢去年暑假輾轉得知，三好體育協會幹部指普門不再跟七賢合作，原因至今不明。中止合作消息傳出後，約有3所學校與七賢洽談，今年初七賢與淡水商工達成合作共識，所以在招生海報公告，但還不確定今年會有多少名學生到淡水商工就讀。

高市教育局體健科長鍾毓英表示，普門為私立學校，相對公立高中職，教育局無強制力，但希望高雄選手都能留下來打拚，將了解事情原委、居中協調。

七賢國中已在招生海報公告，改與淡水商工合作（下方紅框）。（記者洪定宏翻攝）