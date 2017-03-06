經典賽直擊》台灣閃過荷蘭王牌 明范登赫克對南韓先發
2017/03/06 14:50
范登赫克。（資料照，路透）
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天荷蘭在高尺巨蛋進行最後一次練球，結束後舉行記者會，總教練穆藍斯（Hensley Meulens）表示，明天首戰對南韓將推出范登赫克（Rick VandenHurk）先發；也就是說，後天台灣隊將不會碰到這名荷蘭王牌投手。
現年31歲的范登赫克，效力日職軟銀鷹，去年出賽13場都是先發，戰績7勝3敗、防禦率3.84、每局被上壘率0.96，季中拿下自個人日職初登板以來14連勝，創下日職新紀錄。2014年范登赫克效力韓職三星獅，拿下13勝4敗、防禦率3.18，飆出180K，拿下該季韓職防禦率和三振王，他是這一屆經典賽荷蘭王牌投手。
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