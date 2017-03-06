NBA》波丹諾維奇化身板凳暴徒 關鍵三分彈退魔術（影音）

2017/03/06 15:19

〔體育中心／綜合報導〕

今天魔術作客巫師，巫師波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）化身板凳暴徒，第四節最後46秒落後兩分，波丹諾維奇投出一記三分彈取得領先，最後以114：115助巫師贏得勝利。

比數在第二節小幅度拉開，由魔術暫時領先，最後畢爾（Bradley Beal）攻下32分率巫師逆轉拿下勝利，波丹諾維奇也拿下27分，三分球10投8中，表現相當出色；沃爾（John Wall）也有19分、10助攻。波丹諾維奇賽後說道：「我一上場就覺得自己不能錯失機會，希望之後能保持下去。」

斯（Terrence Ross）得20分，富尼耶（Evan Fournier）也拿下18分，可惜後繼無力遭逆轉，分區排名持續倒數。

波丹諾維奇。（法新社）

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