經典賽》以色列對台先發確定 郭俊麟尬紅雀3A投手貝克

以色列投手貝克。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕第四屆經典賽開打，台灣隊明天首戰將碰上以色列，官方今天公布雙方先發投手，台灣隊是郭俊麟，以色列則是曾上過美職3A的投手貝克（Corey Baker）。

現年27歲的貝克在2011年加盟紅雀，去年季中一度從2A升上3A，他在3A出賽6場全是先發，繳出1勝3敗，防禦率8.13，每局被上壘率（WHIP）為1.81；而貝克在2A出賽23場，有20場先發，成績為4勝8敗，防禦率4.91，每局被上壘率為1.52。

貝克生涯未上過大聯盟，他雖然是右投，屬4分之3出手點，球會往內、外角兩邊跑。而以色列陣中有多達16位投手，代表會用車輪戰的方式應對戰況。

經典賽規定投球數限制，第一輪投手一場最多用球數為65球，投手投滿50球以上，必須休息4天，滿30球以上需休息1天；連續兩天出賽雖均未滿30球，也要休息1天。

郭俊麟。（特派記者陳志曲攝）