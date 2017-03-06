中職》林承飛轟2分彈 桃猿熱身賽退天津獅
2017/03/06 16:29
林承飛2局下轟出2分彈，助Lamigo桃猿超前比數。（Lamigo球團提供）
〔記者徐正揚／屏東報導〕Lamigo桃猿今天下午在熱身賽的投手調度開啟「球季模式」，賽格威先發5局失1分，最後2局交給黃偉晟、陳禹勳收尾，配合林承飛2分彈超前比數，以5：1力挫天津獅。
賽格威自2017中職日職對抗賽第1場中繼4局後首次出賽，投5局失1分用74球，被敲6安都是一壘安打，送出5Ｋ僅1保送，總教練洪一中表示，賽格威因為隨中職聯隊去福岡比賽，狀況調整稍微比其他投手快，預計公辦熱身賽再讓他投1場。
史博威報到2週後首次出賽，小試2局僅花25球，只用直球、滑球就讓對手6上6下，最快球速飆上153公里，洪總表示，以第1次出賽而言，內容確實不錯，但還要再觀察。至於這場的投手安排，主要是讓投手開始適應球季的調度。
天津一開賽就用2安加保送先馳得點，3局上1出局後連3安攻佔滿壘卻無功而返，此後攻勢遭到壓制；猿隊2局下靠林承飛2分彈以2：1超前，第6、7局追加3分拉開比數，全隊僅敲7安，都集中在得分的這3個半局。
Lamigo桃猿洋投賽格威。（記者徐正揚攝）
Lamigo桃猿洋投史博威。（記者徐正揚攝）
Lamigo桃猿林承飛（右）轟出2全壘打，林政億（左）代表全隊送上獎品：整理場地用的耙子。（Lamigo球團提供）
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