經典賽台灣首戰以色列 今日賽事預告與轉播

（取自ELEVEN SPORTS粉絲專頁）

台灣隊中午首戰碰上「大黑馬」以色列，派出旅日投手郭俊麟對決曾上過大聯盟3A的貝克，去年季中貝克一度從2A升上3A，先發6場繳出1勝3敗，防禦率8.13，而郭俊麟完成投球工作後預計由陳冠宇接替，攜手力拚經典賽首勝。

晚間荷蘭推出效力日職軟銀鷹的范登赫克先發，去年先發13場拿下7勝3敗，防禦率3.84，南韓昨天對以色列吞下敗仗，主因中心打線3、4棒金泰均和李大浩都熄火，今天勢必全力取勝。

另外在B組的首場賽事，日本將派出太平洋聯盟防禦率王石川步先發對決古巴隊安坦薩斯，石川布上季繳出14勝5敗，防禦率2.16成績優異，日本武士與紅色閃電會有什麼火花？請鎖定自由體育頻道。

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昨日柯瑞繳出31分8籃板，三分球13投5中，生涯累積三分球命中數來到1833顆，也正式超越畢拉普斯登上歷史排行榜第10名，今天率隊出征亞特蘭大，在隊上得分王杜蘭特缺陣後，柯瑞能否帶領勇士射下老鷹？敬請期待。

經典賽

11:00 以色列 VS. 台灣（公視、ELEVEN SPORTS）

17:30 南韓 VS. 荷蘭（公視3台、ELEVEN SPORTS）

18:00 古巴 VS. 日本（ELEVEN SPORTS）

NBA

08:30 勇士 VS. 老鷹（緯來體育）

SBL

19:00 勇士 VS. 璞園（緯來體育、愛爾達育樂）

日職熱身賽

17:00 軟銀 VS. 火腿（FOX體育）