NBA》卡塔基雙塔摘首勝 表弟喊話繼續贏

卡森斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）今終於摘下轉隊後首勝，雖然他最後關頭犯滿離場，不過鵜鶘仍順利以8分差擊敗湖人，賽後，卡森斯也喊話將繼續帶領球隊贏球。

鵜鶘雖曾於2日擊敗活塞，不過卡森斯當時遭到禁賽，未能與A.戴維斯（Anthony Davis）聯手，直到此役才拿下首勝，卡森斯表示，「我將持續帶領球隊贏球，今天大家的狀況都很不錯，雖然最後我犯滿離場，不過幸好沒有影響比賽結果。」

此役攻下31分的A.戴維斯也說：「雖然我們花費了一些時間才找回正軌，不過很高興能幫卡森斯守住勝利，但我們仍需要打得更加有侵略性。」

鵜鶘今以105：97擊敗湖人拿下勝利後，與西部老8的金塊仍有3.5場勝差。

A.戴維斯。（美聯社）