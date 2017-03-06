經典賽》戰大聯盟百勝名投 南韓、以色列賽前分析
2017/03/06 17:10
南韓張元準。（資料照，記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕A組經典賽戰役今晚5點30分開打，以色列派出由大聯盟百勝名投馬奇斯（Jason Marquis）掛帥先發，而南韓則派出左投張元準。
隸屬韓職斗山熊的張元準，上季繳出15勝6敗、防禦率3.32，在168局的投球中被敲161支安打，送出137次三振，被打擊率為2成55，每局被上壘率（WHIP）為1.41。他去年先發27場，有19次的優質先發。這場戰役攸關南韓隊明天對荷蘭的先發。
馬奇斯在大聯盟征戰15個球季的馬奎斯，待過勇士、紅雀、小熊、國民、響尾蛇、雙城、教士、紅人等隊，生涯累積124勝118敗，防禦率4.61。他上次在大聯盟出賽已是2015年。值得注意的是，以色列陣中有多達16名投手，將會隨戰況應變。
官辦熱身賽成績部份，南韓以11：1擊敗警察廳，但面對尚武時以1：4輸球；以色列方面，對上警察廳以5：2贏球，面對尚武也是以1：0獲勝。
雙方先發打序：
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以色列
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棒次
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南韓
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Sam Fuld
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1
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李容圭
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Ty Kelly
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2
|
徐建昌
|
Blake Gailen
|
3
|
金泰均
|
Nate Freiman
|
4
|
李大浩
|
Zach Borenstein
|
5
|
孫兒葉
|
Cody Decker
|
6
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閔炳憲
|
Ryan Lavarnway
|
7
|
梁義智
|
Tyler Krieger
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8
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許敬民
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Scott Burcham
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9
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金宰鎬
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Jason Marquis
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先發投手
|
張元準
馬奇斯。（資料照，路透）
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