經典賽》戰大聯盟百勝名投 南韓、以色列賽前分析

南韓張元準。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕A組經典賽戰役今晚5點30分開打，以色列派出由大聯盟百勝名投馬奇斯（Jason Marquis）掛帥先發，而南韓則派出左投張元準。

隸屬韓職斗山熊的張元準，上季繳出15勝6敗、防禦率3.32，在168局的投球中被敲161支安打，送出137次三振，被打擊率為2成55，每局被上壘率（WHIP）為1.41。他去年先發27場，有19次的優質先發。這場戰役攸關南韓隊明天對荷蘭的先發。

馬奇斯在大聯盟征戰15個球季的馬奎斯，待過勇士、紅雀、小熊、國民、響尾蛇、雙城、教士、紅人等隊，生涯累積124勝118敗，防禦率4.61。他上次在大聯盟出賽已是2015年。值得注意的是，以色列陣中有多達16名投手，將會隨戰況應變。

官辦熱身賽成績部份，南韓以11：1擊敗警察廳，但面對尚武時以1：4輸球；以色列方面，對上警察廳以5：2贏球，面對尚武也是以1：0獲勝。

雙方先發打序：

以色列 棒次 南韓 Sam Fuld 1 李容圭 Ty Kelly 2 徐建昌 Blake Gailen 3 金泰均 Nate Freiman 4 李大浩 Zach Borenstein 5 孫兒葉 Cody Decker 6 閔炳憲 Ryan Lavarnway 7 梁義智 Tyler Krieger 8 許敬民 Scott Burcham 9 金宰鎬 Jason Marquis 先發投手 張元準

馬奇斯。（資料照，路透）