末代經典賽？大聯盟主席:會繼續辦下去

大聯盟主席曼佛瑞。（特派記者陳志曲攝）



〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕經典賽將在台灣時間今晚5點半開打，由地主南韓迎戰以色列，賽前主辦單位大聯盟主席曼佛瑞（Robert Manfred）召開記者會，針對外界質疑，今年有可能是最後一屆經典賽，曼佛瑞強調，「一直以來辦經典賽都有獲利，我們完全都沒有討論停辦的可能性。」

曼佛瑞表示，這是他第一次到南韓，看到高尺巨蛋設備很棒，他感到很高興，經典賽在南韓舉辦也是重要的一步，這個賽事對於推廣棒球國際化有很重要的地位。

雖然曼佛瑞強調經典賽的重要性，並表示會續辦，不過有許多大聯盟大咖球星不打，也讓以「全球最頂級的國際棒球賽事」為號召的經典賽，顯得星光黯淡，經典賽都不經典了。

曼佛瑞說，總是有些大聯盟球員選擇不打，這是個別球員的選擇，他不認為這樣的現狀會有所改變，不過，這次美國隊陣容更強了，具可看性。

棒球項目重返2020年東京奧運，有無可能開放大聯盟球員參賽?對此，曼佛瑞表示這部分還須討論，這牽涉到大聯盟季賽調整，站在大聯盟立場，會盡量提供支援和協助。