NBA》「高富帥」花邊新聞多 灰熊教頭仍力挺到底
2017/03/06 18:42
帕森斯。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）本季與灰熊簽下天價合約，不過表現不如預期，更常因場下的豪奢行為引發熱議，不過灰熊總教練費茲戴爾（David Fizdale）出面為子弟兵緩頰「如果我長得像帕森斯那樣俊俏，我也會跟許多女孩約會。」
帕森斯今年表現不符身價，更常因場外的花邊新聞躍上媒體版面，引發球迷熱議，費茲戴爾近日受訪時為子弟兵喊冤，「我明白那些負面觀感，但他跟其他球員都做一樣的事，例如利用明星周空檔渡假或與女生們約會等等。」
費茲戴爾也說「他現在單身，當然可以跟許多女孩約會，而且如果我長得像帕森斯那樣俊俏，我也會跟許多女孩約會，這些事情一點都不重要。」
帕森斯本季雖與灰熊簽下4年9400萬美元（約30.4億新台幣）的合約，不過受傷勢影響表現下滑，平均上場19.7分鐘貢獻6分、2.5籃板及1.5助攻。
灰熊總教練費茲戴爾。（資料照，美聯社）
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