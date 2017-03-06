經典賽》給地主南韓難堪 以色列包辦本屆首安首分

經典賽以色列吉祥物「Mensch on a Bench」。（資料照，特派記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕2017年世界棒球經典賽今天開戰，將由地主南韓對決以色列揭開序幕，被視為A組黑馬的以色列打出此屆大會的首支安打、得分和打點，目前2局結束，以色列以1：0領先南韓。

南韓先發投手張元準首局威風八面，9球投出三上三下，但第2局遭遇亂流，面對該局首棒打者佛萊曼（Nate Freiman）投出四壞球保送，下一棒伯倫史坦（Zach Borenstein）擊出右外野二壘安打，這是本屆第一支安打，而張元準該局投出3次保送和挨1安，滿壘時被擠回1分，打點記在克里格（Tyler Krieger）身上，以色列也包辦了本屆的第一分和首打點。

南韓在2局下靠著閔炳憲的左外野安打，全隊第一支安打出爐。