籃球》拚世界中學生籃賽資格 南山有望復仇松山
2017/03/06 18:19
ＨＢＬ男子組八強球隊代表各自寫下在資格選拔賽最想擊敗的對手。（記者林宗偉攝）
〔記者林宗偉／新北報導〕國際學校體育總會（I.S.F.）將於2017年4月30日舉辦世界中學生籃球錦標賽，台灣首次派出男、女隊遠征，並且將從本屆HBL八強球隊中選出佼佼者，意味著昨鎩羽而歸的南山高中，仍有機會報連霸飲恨之仇。
世界中學生籃球錦標賽於克羅埃西亞開打，體育署將於3月15日起於師大附中體育館進行兩天資格選拔賽，由本屆男、女子組8強隊伍進行單淘汰賽，最後各取1隊代表臺灣出賽。
HBL八強隊伍今各派出代表參加記者會，被問到是否有最想擊敗的學校？小將們各有想法，不過備受矚目的男子組「雙山會」，南山張鎮衙意外喊出最想對決的是能仁家商，松山高中莊家誠則務實說：「最想打敗東山高中，因為他們是我們第一場比賽的對手。」
世界中學生籃球錦標賽每節僅8分鐘，球員犯滿4次即喪失比賽權利，團隊單節累積4犯便進行罰球，並且只有在末節及決勝期最後兩分鐘球中籃後停錶，整體節奏更為明快，此外，由於對參賽年齡有限制，因此各隊多以高一、高二球員為主戰力。
高苑工商教頭廖楚翔表示，比賽時間縮短，意味開賽一定得先發制人，只是資格選拔賽在台北舉行，又是單淘汰賽制，對於南部球隊比較不友善，畢竟北上住宿、交通都得花錢，然而能打的比賽又有限。
世界中學生籃球錦標賽選拔賽賽程請見此。
ＨＢＬ女子組八強球隊代表各自寫下在資格選拔賽最想擊敗的對手。（記者林宗偉攝）
世界中學生籃球錦標賽，台灣將從本屆HBL男女八強中選出佼佼者。（記者林宗偉攝）
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