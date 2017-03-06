世大運》一掃奧運失利陰霾 陳士杰測試賽奪金

陳士杰挑戰挺舉250公斤，可惜未能成功。（台北世大運籌委會提供）

〔記者林宗偉／綜合報導〕106年全國青年盃舉重賽暨台北世大運測試賽今最後一天，奧運國手陳士杰在105公斤以上級壓軸登場，順利以190公斤、挺舉240公斤、總和430公斤摘下金牌，一掃奧運失利陰霾。

去年里約奧運，被看好有機會奪牌的陳士杰，意外地因挺舉試舉3次失敗，以失格結尾，不僅落淚離場，更只留下「沒話說」3個字，總結自己極度失望的心情。

如今於奧運後的首場正式賽事再次舉起槓鈴，陳士杰不僅順利摘金，更在挺舉試舉250公斤，希望刷新自己的245公斤全國紀錄，儘管最後未能如願，這名排灣族大力士對於冬訓成果還算滿意。

「奧運我徹底被打倒，消沉了一兩個月，之後重新振作，認真訓練，今年目標鎖定世大運留下獎牌！」就讀長榮大學研一的陳士杰表示，自己已經28歲，希望成績不要留白。

世大運測試賽壓軸登場的奧運國手陳士杰（中），順利摘下金牌。（台北世大運籌委會提供）