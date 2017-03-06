SBL》富邦明背水一戰 全隊觀看檢討影片達1.5小時
2017/03/06 19:34
富邦勇士隊今天看完檢討影片後到球場練習。（記者卓佳萍攝）
〔記者卓佳萍／彰化報導〕季後賽首輪系列賽居1：2落後的富邦勇士今天下午現身彰化體育館練球，全隊比預計時間晚1小時抵達，教練顏行書解釋，有太多錯誤要修正，看影片花了很多時間，將近1.5小時，平常大約只看25分鐘。
前兩役以輸球收場，富邦勇士今天下午全隊一起觀看檢討影片，顏行書表示，大多是看前一場比賽影片，兩場比賽都犯重複的錯誤，球隊要拿出好的執行力，以最好一面應戰才能贏球。
儘管背負不小壓力，顏行書表示，連贏兩場不是不可能，這個系列賽還沒結束，他相信二連勝不是太困難的事情。
季初補強兩名即戰力張宗憲、包提傑首輪季後賽發揮不多，張宗憲更因腳底傷勢缺陣，顏行書表示，張宗憲基本上首輪不會上場，球隊基於保護球員立場，不會硬性讓他們出賽，畢竟他們都還年輕，未來仍有機會。
富邦練球氣氛凝重，蔡文誠表示，球隊欠缺溝通，昨天輸球後，球員有聚在一起開會，年輕球員本來比較不敢開口，但他認為，上了場五個人都是一樣的，都可以發表意見、互相提醒。
富邦勇士蔡文誠。（資料照，記者廖耀東攝）
富邦勇士林書緯。（資料照，記者廖耀東攝）
富邦勇士總教練顏行書。（資料照，記者陳志曲攝）
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