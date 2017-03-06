經典賽》中職裁判長蘇建文赴日 為WBC執法

中職裁判長蘇建文。（中職聯盟提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕中華職棒今天（6日）宣布，中職裁判長蘇建文應大聯盟之邀，赴日本支援經典賽東京組賽事，是第2位受大聯盟邀請支援經典賽賽事的中職裁判。

經典賽A組賽事今已由南韓迎戰以色列揭開序幕，B組賽事明天在東京巨蛋開打，蘇建文今天也已赴日，準備為東京組賽事執法。中職副裁判長紀華文已於去年3月受大聯盟之邀，支援於巴拿馬開打的經典賽資格賽，蘇建文則是第2位支援經典賽賽事的中職裁判。

53歲的蘇建文自職棒3年起擔任中職裁判，累計已出賽2814場，是中職史上執法場次最多的裁判。蘇建文曾三度參加亞洲職棒大賽，2014年受國際棒總之邀參與21U世界盃執法工作，2015年於世界棒壘總會（WBSC）所舉辦世界棒球12強賽事執法，擁有豐富國際賽執法經驗。