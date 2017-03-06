田徑》偏鄉教練組團拍MV 用歌聲鼓勵學生追夢

謝俊漢（右）一圓音樂夢。（謝俊漢提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣有許多偏鄉地區的弱勢學童，因家庭經濟因素，不得不放棄升學或追求自己夢想的機會，而新竹縣尖石國中田徑教練謝俊漢，用另類的方式，在執教之餘實現自己當歌手的圓夢過程作範例，鼓勵學生勇闖未來，順利完成夢想。

新竹縣尖石國中全校僅200多名學童，學生大多是原住民的孩童，有些家庭經濟困窘成為阻礙孩子未來的絆腳石，謝俊漢說：「我覺得很多孩子們對於未來是感到徬徨的，可能除了田徑他們不知道自己以後要做什麼，平常除了練習外也會照料他們的生活起居，也鼓勵他們要為自己設定目標及夢想，設定了就要勇敢去追。」

新竹尖石鄉出身的謝俊漢，是原住民泰雅族，畢業於台灣體大，退伍後便回到家鄉尖石國中服務，擔任該校的田徑教練至今已四年，上週剛結束的港都盃全國田徑錦標賽高中男子組一萬公尺金牌李國慶及104年全中運國中男子組1500公尺破大會紀錄的冠軍李立軍皆是尖石國中出品的優秀選手。

謝俊翰選手時期則得過全運會第五名、目前仍是新竹縣3000m障礙賽的紀錄保持人。

至於談到怎麼會用唱歌的方式來鼓勵學生，他笑著說：「不是有句話叫做身教重於言教嗎？其實唱歌一直是我很熱愛的事，能夠唱屬於自己的歌，拍MV也是我多年來的夢想，去年跟好朋友討論之後決定組一個團體叫Letitbest，開始錄製一些自己的歌，團名也有含意，就是盡全力做到最好的意思，希望孩子們看到教練這麼認真的做自己熱愛的事情，可以藉此讓他們對於自己的田徑夢或是人生更勇敢的去努力。」

謝俊漢驕傲說，今年初他們的自創曲「想念你」在網路上已經有5萬人點閱了，MV還是找以前台體大的同學來幫忙拍的，最近也翻唱羅志祥的歌，學生還會在學校放他唱的歌讓他很不好意思，也很感謝朋友辛苦的作詞作曲，他只要負責唱就好，也希望能讓更多人聽到他們的歌，藉由他的小故事來鼓勵更多的人。

謝俊漢（右）與朋友組團拍MV，一圓音樂夢也鼓勵學生追夢。（謝俊漢提供）

李立軍（左）是全中運1500公尺國中男子組大會紀錄保持人，也是謝俊漢的愛徒。（謝俊漢提供）

尖石國中田徑教練謝俊漢（右一）。（謝俊漢提供）