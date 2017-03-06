SBL》璞園季後賽硬起來 力求三連勝晉級

璞園今天在彰化體育館練球。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕璞園克服季後賽首輪一敗落後，上週取得二連勝，如今已取得聽牌優勢，擁有聯盟最多季後賽出賽紀錄的射手陳子威表示，希望趁勝追擊，明天就結束系列賽，這樣對球隊士氣會有很大提升。

璞園從0：1落後，全隊打出招牌團隊籃球，後來居上，獲得聽牌優勢，教練麥班達仍保持謙虛，他表示，球隊做出「超多」調整，主要還是防守，他會交代球員要再更兇悍一些。

分析球隊取得聽牌的關鍵，麥班達認為，在於球員季後賽表現非常積極，不管防守、進攻，兩者都是連動的。

至於防守對手洋將歐布萊恩，麥班達表示，不管他要打內線或投三分，球隊都會針對他做出防守，相信對手教練團也沒辦法控制歐布萊恩的得分手段。

面對明天關鍵一役，三分射手簡浩表示，若要贏球，我們要拿出第一場進攻的命中率，搭配第二場的防守，首役他們得分破百，次役則只讓對手拿到66分。

璞園簡浩。（資料照，記者廖耀東攝）

璞園Q戴維斯。（資料照，記者廖耀東攝）

璞園林金榜。（資料照，記者廖耀東攝）