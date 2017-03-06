NBA》手感不佳怎麼辦？柯爾：多喝些啤酒吧！
2017/03/06 21:17
勇士教頭柯爾。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士今終止2連敗，當家球星柯瑞（Stephen Curry）的投籃手感也逐漸回溫，總教練柯爾（Steve Kerr）今被問及該如何處理手感不佳的問題，他幽默回應，「多喝些啤酒吧。」
勇士今靠著浪花兄弟聯手攻下60分，以112：105擊敗尼克終止2連敗，柯瑞今攻下31分，3分球命中率也回升至3成8，似乎逐漸告別前3戰極凍的投籃手感。
擁有17年NBA球員生涯的教頭柯爾，今也被問到球員時期都處理投籃手感不佳的狀況，向來幽默的他也回應「可能多喝些啤酒吧。」更開玩笑說道，「中場休息的時候就可以喝了。」
柯爾球員時期曾5度收下總冠軍戒指，更是公牛3連霸時期的重要成員，生涯平均上場17.8分鐘，可貢獻6分1.8助攻及1.2籃板
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