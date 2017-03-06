經典賽》震撼！林昌勇掉分 以色列延長賽擊敗南韓

以色列。（美聯社）

〔記者林子翔／綜合報導〕第四屆世界棒球經典賽今正式開打，首戰由南韓出戰以色列，雙方互有攻勢但無法攻下超前分，打完正規賽9局，兩隊以1：1進入延長賽。10局上柏勤（Scott Burcham）擊出關鍵內野安打，助以色列攻下重要1分，終場2：1擊敗南韓。

以色列靠保送擠回1分 南韓靠關鍵安打回分數

以色列在2局上展開攻勢，趁南韓先發投手張元準控球不穩，佛萊曼（Nate Freiman）獲得保送、伯倫史坦（Zach Borenstein）二壘安打，拉瓦威（Ryan Lavarnway）、克里格（Tyler Krieger）接連獲得保送，以色列擠回第1分。

南韓則在5局下反攻，許敬民、金宰鎬獲得保送，以色列換下第二任投手索頓（Zack Thornton），由布萊斯（Jeremy Bleich）接替投球，1出局後，徐建昌擊出適時安打帶有1分打點，南韓追成1：1平手。之後雙方互有攻勢，卻遲遲無法攻下分數。

戰局膠著 雙方遲遲無法攻下超前分

8局上，以色列有著大好得分機會，伯倫史坦（Zach Borenstein）獲得保送，代打的戴維斯（Ike Davis）擊出二壘安打，以色列攻占二、三壘，南韓採取故意保送，形成滿壘，但克里格（Tyler Krieger）擊出內野滾地球，南韓隊選擇封殺本壘。二出局後，南韓換上紅雀隊的吳昇桓，他一上場用4球三振柏勤（Scott Burcham），化解危機。

南韓隊8局下展開反攻，金泰均保送上壘，並換代跑，1出局後，孫兒葉揮安，南韓攻占一、三壘，後兩名打者沒有建功，南韓仍沒有分數進帳。9局下半2出局，南韓隊李容圭獲得保送，他盜二壘卻遭到以色列捕手拉瓦威傳球阻殺出局，雙方打進延長賽。

以色列10上突破林昌勇

10局上，南韓換上老將林昌勇登板後援，1出局後，戴維斯保送上壘，拉瓦威揮安，以色列攻占一、三壘，克里格點出小飛球出局，但柏勤擊出內野安打攻回以色列第2分。南韓隊10局下無功而返，李大浩吞下再見三振，最後以色列獲勝。

以色列此戰共出動6名投手，在大聯盟累積124勝的名投馬奇斯（Jason Marquis）掛帥先發主投3局被敲2支安打，送出3次三振，另有1次保送。後援的查德（Josh Zeid）3局無失分，是以色列贏球的關鍵人物之一。

南韓隊則換動用7名投手，先發的張元準4局被敲2安打、3次四死球，失掉1分，另投出5次三振，吳昇桓後援1.1局送出3次三振，林昌勇1局被敲2安打、投出1次四死球，失掉1分成為敗戰投手。

以色列隊歡呼。（特派記者陳志曲攝）

查德。（特派記者陳志曲攝）

以色列先發馬奇斯。（特派記者陳志曲攝）

以色列隊拉瓦威。（特派記者陳志曲攝）

南韓隊徐建昌。（特派記者陳志曲攝）

南韓先發張元準。（特派記者陳志曲攝）

南韓隊李容圭。（特派記者陳志曲攝）

南韓隊林昌勇。（特派記者陳志曲攝）

以色列隊查德拿下比賽，高聲歡呼。（特派記者陳志曲攝）