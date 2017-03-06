經典賽》「美國二軍」以色列不容小覤 純本土僅一人
2017/03/06 22:59
以色列隊拿下首勝。（特派記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕第四屆世界棒球經典賽，以色列在首戰以2：1擊敗南韓。揭開這支猶太軍的神秘面紗，純本土的選手僅一人，其餘都曾在美職體系打過球。
以色列唯一的本土選手是低肩側投李普茲（Shlomo Lipetz），現年38歲的他在大學時曾到美國念書、打棒球，球技精進，原本球速不到110公里，之後能投到140公里。打過以色列棒球聯盟，上一屆和這一屆經典賽資格賽都曾代表以色列出征。
其餘選手都打過美職體系，投手方面，像是在大聯盟累積124勝的名投馬奇斯（Jason Marquis）、生涯累積81轟戴維斯（Ike Davis）、前太空人投手查德（Josh Zeid）曾在大聯盟出賽48場，平均防禦率為5.21。
打線上，捕手拉瓦威（Ryan Lavarnway）也擁有5年大聯盟資歷，還有弗德（Sam Fuld）、佛萊曼（Nate Freiman）等征戰過大聯盟的資深戰將，戴克（Cody Decker）曾在2015年於教士升上大聯盟，僅出賽8場，但他在小聯盟8個球季累積有173轟。
馬奇斯。（特派記者陳志曲攝）
以色列隊拉瓦威。（特派記者陳志曲攝）
以色列隊戴維斯。（特派記者陳志曲攝）
以色列38歲低肩側投李普茲。（特派記者羅志朋攝）
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