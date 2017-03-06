經典賽》提前打卡飆速150 大魔神吳昇桓飆K嗨翻全場
2017/03/06 22:19
吳昇桓。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕2017年世界棒球經典賽開幕戰戰況激烈，地主南韓與以色列僵持不下，以色列原本在8局上有滿壘得分機會，南韓趕緊提前推出「大魔神」吳昇桓，他也不負眾望，為球隊解決危機，但最後南韓在延長賽以1：2敗給以色列，開幕戰就踢到鐵板。
南韓隊在8局上仍和以色列以1：1戰成平手，該局更出現滿壘2人出局的失分危機，南韓此時讓終結者吳昇桓提早打卡上班，面對柏勤（Scott Burcham）速球連發，最後用三振解決打者，讓全場地主球迷嗨到破表。
吳昇桓合計後援2局，用了20球有16球是好球，被敲1支安打，投出3次三振，最快球速也飆破150公里。
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