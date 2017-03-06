經典賽》台灣對以色列 球評馮勝賢：「很難打！」

以色列擊敗南韓。（特派記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕前職棒教練馮勝賢赴首爾擔任經典賽講評，他說這場開幕戰真的好看，以色列確實實力堅強，「台灣明天對以色列，不是不好打，是很難打！」

以色列在開幕戰就以2：1氣走地主南韓，馮勝賢形容賽後氣氛，「比賽結束後，全場韓國人都安靜了。」但他直言，這場比賽真的很好看，南韓隊會輸球，也不是沒有道理。

馮勝賢表示，南韓投手群不但投出太多保送，打線也沒有發揮，1棒李容圭上不了壘，就發揮不了破壞性，3、4棒金泰均和李大浩從熱身賽開始就打不好，這場依舊沒有發揮。

至於以色列雖然之前給人謎樣的感覺，但其實他們從公辦熱身賽就一直表現不錯，馮勝賢認為，以色列的守備、速度都不錯，投手調度也很清楚。

「那個游擊手（柏勤）是小聯盟1A的球員，但守備令人驚艷。捕手的阻殺能力也很高，也是台灣隊要注意的地方。」馮勝賢對最後一任投手查德也讚不絕口，表示他的投球角度和尾勁都很棒。

雖然賽程安排對台灣有利，因為以色列打完延長賽後，隔天一早就要面對台灣，但馮勝賢希望台灣隊的中心打線能夠發揮，守備也要做到確實，「如果台灣隊贏球的話，A組比賽就好看了！」但如果台灣不幸落敗，處境就會更加艱難。

以色列游擊手柏勤。（美聯社）

前職棒教練馮勝賢。（馮勝賢提供）