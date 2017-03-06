經典賽直擊》歷史性首勝 以色列王牌:生涯最難忘一天

馬奇斯。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天經典賽開幕戰以色列以2:1擊敗南韓，以色列王牌先發投手馬奇斯（Jason Marquis）投4局被敲3安無失分，飆出4K，成為贏球功臣。

球隊贏得歷史性首勝，賽後馬奇斯語氣顯得激動，「這絕對是我職業生涯最難忘的一幕，我拿過世界大賽冠軍（2006年聖路易紅雀），也在不同層級得到很多榮耀，我們證明這是一支很棒的團隊，我很興奮，這對我們來說是重生的第一天。」馬奇斯大聯盟生涯累積124勝。

賽後南韓總教練金寅植臉色有些不好看，他說，「這一場輸球主因是投手投太多保送，給對手機會，另外，得點圈有人我們沒辦法及時打回分數也是關鍵。」南韓投手群總計奉送對方9次保送。

另外，南韓3棒金泰均和4棒李大浩，兩門重砲手合計8支0，各吞下2K，形成打擊斷層，金寅植認為，球隊第3、4棒沒打好也是得分不多主因，不過下一場先發打線不會更動。