經典賽》台灣隊注意！小心提防以色列開路先鋒
2017/03/06 23:22
以色列隊弗德。（特派記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣隊明天將強碰首戰告捷的以色列，先發如預測般的是紅雀3A右投貝克，而情蒐小組也指出，台灣隊必須提防開路先鋒弗德（Sam Fuld）。
台灣隊情蒐小組表示，台灣隊投手要特別注意弗德，他的上壘率很高，腳程又快，而且很會打直球，此外，他們也指出以色列的牛棚實力也相當不錯，台灣打者要想辦法突破。
35歲的左打弗德在大聯盟打滾8年，先後待過小熊、光芒、運動家、雙城，累積12轟、112打點、67次盜壘，打擊率2成27。而今天面對南韓，6打數出現2支安打。
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