經典賽》李帶溵服兵役 賽前唱國歌敬禮大不同
2017/03/07 07:02
南韓投手李帶溵（穿背號１１球衣者）目前在警察廳服兵役，賽前唱國歌舉右手敬禮，和隊友大不同。（特派記者羅志朋攝）
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕2017年第4屆世界棒球經典賽昨天（3月6日）開打，首戰地主南韓1:2不敵以色列，賽前播放南韓國歌時，在一壘邊線排成一列的南韓教練和球員，一致脫帽、右手掌放在左胸心臟處，以示敬意，只有投手李帶溵沒脫帽，並舉右手敬禮。
原來今年1月12日李帶溵進警察廳服兵役，屬現役軍人，所以升國旗或唱國歌一律舉右手敬禮，才會在全隊當中顯得獨樹一格。熱身賽期間李帶溵表現不佳，調整進度落後，昨對以色列之戰他也沒有出賽，如何調度運用考驗總教練金寅植的智慧。
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