經典賽》台灣隊今首戰以色列 大聯盟官網看衰

貝克（特派記者陳志曲攝）

〔記者陳人齊／綜合報導〕經典賽黑馬以色列昨天以2：1擊敗強敵南韓，今天上午11點與台灣隊的交手備受關注，大聯盟官網今天用「以色列將接受台灣隊的考驗」為標題，撰文分析先發投手貝克（Corey Baker）將有機會領軍2連勝。

面對強敵南韓，以色列昨天壓上大聯盟124勝的王牌馬奎斯（Jason Marquis）先發，完成3局封鎖，再接力出動5名投手車輪戰，徹底鎖住南韓打線，今將對上台灣的是在紅雀3A效力的右投貝克，27歲的他去年在小聯盟累積5勝11敗，防禦率是偏高的5.68，但130局裡共飆出110次三振，K功了得。

上屆經典賽台灣隊演出驚奇，首度闖進8強賽，還差點扳倒日本締造數十年來的紀錄，今年闖進8強的希望，首戰將寄託在旅日球星郭俊麟身上。

貝克去年九月在經典資格賽中出賽，先發5局無失分，僅被敲出1之安打，是以色列能闖進正賽的功臣之一，而大聯盟官網也並非一昧看衰台灣，文中也提到中華職棒擁有許多打擊好手，包括富邦悍將重砲高國輝、林哲瑄、中信兄弟林智勝、蔣智賢等人的打擊實力驚人，其中蔣智賢去年還繳出4成打擊率與30轟的表現，外加擁有大聯盟5年資歷的胡金龍回歸，認為台灣隊仍有一搏機會。

郭俊麟（特派記者陳志曲攝）

林哲瑄（特派記者陳志曲攝）

林智勝（特派記者陳志曲攝）

蔣志賢（特派記者陳志曲攝）

胡金龍（特派記者陳志曲攝）

高國輝（特派記者陳志曲攝）