經典賽》以色列鏖戰南韓 台灣掌握2大優勢

郭俊麟（右）和陳冠宇今首戰將接力登板迎戰以色列。 （特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕以色列以2：1強壓地主南韓，今天早上11時將碰上台灣。由於以色列昨與南韓戰到延長加賽才分出勝負，台灣可能握有兩大優勢。

第一項優勢就是以色列休息時間不足，昨天打完比賽剛好晚間10點，休息僅13個小時情況下，今上午11時又要對上台灣，不禁令人想起2008年北京奧運台灣也是晚接早、結果暴冷輸中國的賽程，體力將是一大考驗。

第二項優勢就是以色列將無法推派牛棚主力查德（Josh Zeid），因為昨天用球數超過30球，按照規定須休息1天。他昨天頻頻飆出153公里火球，3局狂飆4K，僅被敲1支安打，完美封鎖南韓隊。

不過以色列其他的牛棚戰力仍不可忽視，台灣隊今天將由陣中狀況最好的郭俊麟先發、陳冠宇中繼，兩大旅日投手要攜手搶下關鍵首勝，以色列則派出曾上過美職3A的投手貝克（Corey Baker）。