經典賽》以色列火爆3大將 台灣隊不可不防

〔記者陳人齊／綜合報導〕台灣隊今天上午11點就將在經典賽首戰以色列，昨天以色列全隊共揮出8支安打，其中包含2支二壘打，打擊火力不俗，台灣隊得嚴加提防。

以色列開路先鋒弗德（Sam Fuld）腳程不俗，擔綱中外野守備大關有多次精彩美技演出，昨天他敲出2安打，打擊手感似乎不錯，9棒游擊手柏契（Scott Burcham）昨天也是單場雙安，還在延長賽2出局後敲出關鍵性的內野安打送回超前分，是以色列擊敗南韓的重要功臣，其腳程相當快，是台灣隊內野得嚴加看管的重點人物。

以色列當家重砲戴維斯（Ike Davis）昨役因傷未先發，但在比賽後段代打登場，一上場就掃出右外野直擊全壘打牆的二壘打，今天他雖不一定能先發，但台灣隊投手群仍不可掉以輕心。

以色列當家重砲戴維斯。（特派記者陳志曲攝）

以色列游擊手柏契敲出超前安打。（特派記者陳志曲攝）

以色列開路先鋒弗德。（特派記者陳志曲攝）