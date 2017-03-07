NBA》與湖人談喬治交易案？ 大鳥：假新聞啦

喬治（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在交易大限前，溜馬一直有傳言指出，將要出售當家球星喬治（Paul George），甚至傳出溜馬總管「大鳥」柏德（Larry Bird）曾與湖人籃球事務總裁魔術強森（Magic Johnson）通電話討論過喬治。不過柏德今日對此表示，一切都是假新聞。

「我並沒有動機在期限前交易喬治，我也不記得我有提出過這筆交易，我認為沒有。總而言之這是個假新聞，有個人開始這麼說，之後就像雪球般越滾越大，那些電話也都與喬治無關。」

喬治將在2018年恢復成自由球員，他也有權在今年七月時與溜馬簽下延長合約，因此柏德這番話被認為是想極力保住喬治這名明星球員。

不過根據先前的報導，假如溜馬未來並不是爭冠強隊的話，喬治將打算在明年夏天改與其他球隊簽約。而溜馬目前戰績32勝30敗，在東部排名第6。喬治本季場均則可得21.9分、6.1籃板、3.3助攻，出手命中率則有44.1%。