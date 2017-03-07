NBA》詹皇轉隊念念不忘 萊里：當時震驚不已

萊里（左）與當時還在熱火的詹姆斯（右）。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火隊總管萊里（Pat Riley）在1995年加入熱火球團，而在熱火20多個年頭中，萊里認為最令他意外的事，就是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在2014年的離去。

「自從我來到熱火後，我們有一樣的老闆，一樣的總管、兩個教練，還有一群支持著球隊的工作人員。我們也有一群為球隊工作的球員，很多好的球員來來去去，但當詹姆斯離開時，那是我所遇過最震驚的事情，不是說他這麼做是對或錯，但這真的是我所經歷過最驚訝的事。」

詹姆斯待在熱火4年，其中他獲得2次MVP，以及2次總決賽MVP，更帶領熱火拿下2次的總冠軍。因此詹姆斯突然的離去，令萊里感到非常吃驚。

而自從詹姆斯在2014年重新轉回騎士隊後，熱火只進過季後賽1次。但在近期對上騎士的兩場比賽，熱火都順利拿下勝利，目前戰績為30勝34敗，在東部排名第9，本季非常有機會能進入季後賽。