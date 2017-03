經典賽》台灣隊敵人有多強？上週輕鬆解決殷仔隊友（影音）

貝克將對台灣隊先發。(特派記者陳志曲攝)

〔記者陳人齊/綜合報導〕今天上午11點將對台灣隊先發的以色列右投貝克(Corey Baker),是紅雀在2011年第49輪選進的新秀,現年27歲的他雖然最高層級只到3A,但今年首度在大聯盟春訓就有不俗表現,給教練團留下深刻印象。

其實貝克原先並不在大聯盟春訓的受邀名單中,但因紅雀投手群有不少傷兵,才獲得「代班」的機會,上週一他對馬林魚後援2.2局無失分奪下中繼點,只被敲出2安打,還三振掉擁有多年大聯盟經驗的打者德克(Matt den Dekker),調整狀況似乎不錯。

貝克去年的小聯盟成績雖然不理想,只有5勝11敗防禦率5.68,被上壘率也高達1.585,但他去年9月才對南美新興強權巴西先發5局無失分,台灣隊仍不可輕忽這名好手。

