經典賽》台灣隊敵人有多強？上週輕鬆解決殷仔隊友（影音）
2017/03/07 08:52
貝克將對台灣隊先發。（特派記者陳志曲攝）
〔記者陳人齊／綜合報導〕今天上午11點將對台灣隊先發的以色列右投貝克（Corey Baker），是紅雀在2011年第49輪選進的新秀，現年27歲的他雖然最高層級只到3A，但今年首度在大聯盟春訓就有不俗表現，給教練團留下深刻印象。
其實貝克原先並不在大聯盟春訓的受邀名單中，但因紅雀投手群有不少傷兵，才獲得「代班」的機會，上週一他對馬林魚後援2.2局無失分奪下中繼點，只被敲出2安打，還三振掉擁有多年大聯盟經驗的打者德克（Matt den Dekker），調整狀況似乎不錯。
貝克去年的小聯盟成績雖然不理想，只有5勝11敗防禦率5.68，被上壘率也高達1.585，但他去年9月才對南美新興強權巴西先發5局無失分，台灣隊仍不可輕忽這名好手。
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