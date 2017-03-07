NBA》出師不利 柏格特上場不到1分鐘就受傷（影音）
2017/03/07 09:32
〔體育中心／綜合報導〕新加入騎士的澳洲中鋒柏格特（Andrew Bogut）今天首次披上騎士球衣出賽，不過上場時間還不到1分鐘，就與熱火前鋒懷特（Okaro White）發生碰撞，左腳受傷離場。
第二節開始沒多久，對手懷特在運球時，不小心踢到柏格特的膝蓋，柏格特當場馬上痛得跳至場外，之後在隊友的攙扶下，單腳跳回休息室。
柏格特將會進行X光檢查，而剩下的比賽將不會再上場，騎士也會在比賽結束後，詳細說明柏格特的傷勢狀況。
柏格特今天首次代表騎士出賽就受傷。（美聯社）
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