經典賽》又是林昌勇 日本球迷：延長賽終結者（影音）
2017/03/07 09:13
〔體育中心／綜合報導〕南韓林昌勇昨天在延長第10局被以色列敲出超前分，不幸吞下敗投。不少日本球迷也湊熱鬧，提起2009年經典賽林昌勇也曾有類似的遭遇。
林昌勇昨在10局上登板，投保送又被敲安面臨一三壘有人危機，又遭柏契（Scott Burcham）敲出致勝安打，苦吞敗投；回顧2009年決賽第10局，林昌勇與鈴木一朗對決，結果在二三壘有人被敲安打，使得南韓以3：5痛失冠軍。
日本球迷笑說，林昌勇是在延長賽被敲超前分安打的大師，終結延長賽的終結者，另外也有許多日網友熱議以韓大戰，「韓國從啥時開始變這麼弱啊」、「應該讓朴槿恵當總教練」、「怎不在投手丘插國旗？」
南韓隊林昌勇。（特派記者陳志曲攝）
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