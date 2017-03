經典賽》又是林昌勇 日本球迷：延長賽終結者（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕南韓林昌勇昨天在延長第10局被以色列敲出超前分,不幸吞下敗投。不少日本球迷也湊熱鬧,提起2009年經典賽林昌勇也曾有類似的遭遇。

林昌勇昨在10局上登板,投保送又被敲安面臨一三壘有人危機,又遭柏契(Scott Burcham)敲出致勝安打,苦吞敗投;回顧2009年決賽第10局,林昌勇與鈴木一朗對決,結果在二三壘有人被敲安打,使得南韓以3:5痛失冠軍。

日本球迷笑說,林昌勇是在延長賽被敲超前分安打的大師,終結延長賽的終結者,另外也有許多日網友熱議以韓大戰,「韓國從啥時開始變這麼弱啊」、「應該讓朴槿恵當總教練」、「怎不在投手丘插國旗?」

南韓隊林昌勇。(特派記者陳志曲攝)