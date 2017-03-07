經典賽》韓媒分析晉級策略 「對台灣必勝」
2017/03/07 09:36
南韓隊輸球後的晉級之路相當險峻。（特派記者陳志曲攝）
〔記者陳人齊／綜合報導〕經典賽地主南韓昨天意外敗給首度出賽的以色列，不但全隊陷入低氣壓，就連國內媒體也相當悲觀，開始分析南韓要如何才能闖進8強。
《韓聯社》今天報導指出，首戰敗給以色列後，南韓接下來的第一志願要拚對荷蘭、台灣全勝，才有足夠把握晉級，但本屆荷蘭戰力堅強，內野幾乎為大聯盟一線球員所組成，要越過這座高山的難度不小。
該文分析，南韓最悲觀的晉級狀況為，荷蘭以3勝0敗全勝之姿晉級，屆時若其餘三隊戰績1勝2敗互咬，將依序比較團隊失分率、責任失分率、打擊率，由最優的球隊晉級，但若最後戰績為3強鼎立分別取得2勝1敗，將透過上述比較選出分組冠軍晉級，到時2、3名將加賽進行殊死戰。
但無論南韓接下來是否贏荷蘭，最後一天面對台灣隊都是非贏不可的比賽，戰力勢必傾巢而出。
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