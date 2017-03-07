NBA》灰狼主場地面濕滑 與拓荒者比賽改期

工作人員緊急處理地面濕滑問題。 （美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕灰狼今日原先要在主場迎戰拓荒者，但是因為過去五天球場舉辦「冰上迪士尼」活動，造成地面濕滑，在經過半小時的緊急處理後，依舊無法改善濕滑問題，因此宣布比賽延期。

在今日比賽前，球員在進入球場內進行暖身時，發現地面嚴重濕滑。之後灰狼也試圖降低館內溫度以改善濕度問題，但效果並不顯著，因此為了維護球員安全，最後還是決定將比賽改期，兩隊擇日再戰，現場球迷也在工作人員協助下離場。

後續的比賽資訊仍在研議，而本季先前七六人與國王的比賽，也曾因相同問題而延後比賽。

球迷因比賽改期而離場。（美聯社）